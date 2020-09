Sport recebe lanterna Goiás para confirmar reação no Brasileirão

Depois de encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória, o Sport recebe o Goiás neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela oitava rodada, para confirmar a sua reação no Campeonato Brasileiro.

A vitória sobre o Grêmio, por 2 a 1, na quinta-feira, em Porto Alegre, fez o Sport chegar aos sete pontos e deixar a zona de rebaixamento. O seu adversário da vez, o Goiás, é o lanterna, com quatro.

Como não poderia ser diferente, Jair Ventura ficou satisfeito com o rendimento no meio de semana e deve apostar na manutenção do time, mesmo que tenha o lateral-esquerdo Sander à disposição. O jogador acertou sua permanência no clube após reunião com a diretoria. O único desfalque deve ser o atacante Ronaldo, que sentiu um desconforto muscular e não será opção nem mesmo no banco de reservas.

Para o técnico, a vitória em Porto Alegre serviu para devolver a confiança aos jogadores, mas ele sabe que cada jogo deve ser encarado de uma forma. "Vimos uma mudança de ambiente. Ainda tem muito campeonato pela frente. Fui muito bem recebido e agora é continuar passando confiança e trabalhando para que no final a gente possa levar o Sport o mais alto possível na tabela", afirmou Ventura.