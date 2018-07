Sport recebe o Atlético-MG em busca da quarta vitória consecutiva em casa

Em seus domínios, a equipe do técnico Paulo Roberto Falcão derrotou o Fluminense (Arena Pernambuco) e, na sequência, Chapecoense e Avaí (ambos na Ilha do Retiro). "A gente sabe que as condições melhoraram e podemos voltar a brigar lá em cima. Temos que pensar jogo a jogo e agora estamos concentrado para alcançar o nosso objetivo", comentou o meia Diego Sousa.

O jogador volta ao time depois de cumprir suspensão no triunfo sobre o Avaí por 3 a 0. Em compensação, a diretoria do clube confirmou que o centroavante André ficará de fora por conta de um acordo com o Atlético, clube que tem os direitos do atleta. Para o seu lugar, Falcão não confirmou se utilizará Samuel ou Hernane. "Os dois estão bem. O Hernane vem trabalhando bem, mas acho que Samuel estava mais forte, com uma disposição um pouquinho acima. E tenho que premiar isso", despistou.