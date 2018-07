Sport recebe o campeão Corinthians para seguir na luta pela Copa Libertadores

O time alvinegro deve entrar novamente com uma mescla entre titulares e reservas. Mas isso não significa que o Sport terá uma partida mais tranquila, vide os 6 a 1 em cima do São Paulo que essa equipe mista conquistou na última rodada.

"É como eu sempre falo. Temos que controlar o que podemos. Estou treinando minha equipe para que ela renda bem contra o Corinthians. Independente do que aconteça, quero que a gente se apresente bem no domingo", disse o técnico Paulo Roberto Falcão.

O treinador adiantou que não pretende mexer na equipe. A única novidade em relação ao time que empatou sem gols com o Atlético Paranaense na última rodada será a presença do atacante André, que cumpriu suspensão. Ele substituirá Hernane, que teve uma boa atuação, mas perdeu muitos por falta de tranquilidade no momento da finalização.