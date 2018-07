Sport recebe o Santos em confronto decisivo para o restante da temporada

O Sport faz nesta quinta-feira contra o Santos, às 21 horas (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo classificado pelos próprios atletas como decisivo para o restante da temporada.

Com 34 pontos e brigando tanto para se distanciar da zona do rebaixamento como para se aproximar dos primeiros colocados, o Sport precisa vencer nesta quinta-feira para demonstrar que pode brigar por algo melhor na competição, segundo avalia o elenco. E mais: um bom resultado ainda pode embalar o time para o duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, no próximo dia 26, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia.

"Ainda não está do jeito que queremos, mas a atitude mudou. Voltou a confiança. Essa partida (contra o Santos) vai ser muito importante para seguirmos confiantes nessa etapa final da Série A", destacou o zagueiro colombiano Henríquez. "Precisamos ser mais efetivos agora, pois no final do Brasileirão tudo se torna mais complicado. Não podemos brigar contra o rebaixamento até a última rodada. Em 2016 foi assim, mas este ano nosso pensamento não é esse. Vamos tentar ganhar o máximo de partidas para buscar a vaga no grupo da Libertadores".

Para a sua "decisão" contra o Santos, o Sport conta com o retorno do atacante André, que cumpriu suspensão no empate contra o Atlético Mineiro, no último domingo. Wesley também deve reforçar o time após se recuperar de um desgaste físico, enquanto que Durval retorna na zaga. Os desfalques certos são o chileno Mena e Anselmo, suspensos.