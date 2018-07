Sport recebe o São Paulo de olho nas primeiras colocações do Brasileirão

O time pernambucano vem de um empate em casa contra o Palmeiras, mas apesar do resultado fez uma boa apresentação e só não saiu com a vitória por conta da grande atuação do goleiro Fernando Prass. Por isso, o técnico Eduardo Baptista não viu motivos para mudar a equipe e revelou a escalação com duas alterações em relação ao último jogo.

O volante Rithely volta de suspensão e o atacante Elber, recuperado de uma cirurgia no joelho direito, ganha chance entre os titulares no lugar de Maikon Leite, machucado. "Temos que buscar soluções. Acho que o Elber se aproxima bem do estilo do Maikon Leite. Ele é um jogador rápido. Com ele, você ganha um meio de campo mais técnico e ganha a bola aberta em velocidade", comentou o técnico.

Elber fará companhia ao centroavante André, que vive ótimo momento no Sport. Até agora, disputou cinco jogos e marcou cinco gols. "É uma média muito boa. Não esperava, mas sei que a cobrança agora vai ser maior. Me adaptei bem ao esquema de jogo do Sport, acho até por já conhecer a maioria do time. Estou bem mais à vontade, fisicamente e taticamente também", afirmou o centroavante.