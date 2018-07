Sport recebe o São Paulo em duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão

O Sport recebe o São Paulo nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29.ª rodada, em duelo direto contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano é o 15.º colocado na tabela de classificação com 33 pontos, a dois de distância da degola e a dois do São Paulo, em 14.º lugar.

O técnico Oswaldo de Oliveira não confirmou a escalação da equipe. Mas no treino desta terça-feira ele promoveu as entradas do zagueiro Matheus Ferraz e do lateral-esquerdo Renê na equipe titular. O primeiro volta de suspensão e deve ficar com a vaga de Durval. O outro substituirá Rodney Wallace, que foi convocado pela seleção da Costa Rica e disputará um amistoso na Rússia contra a seleção local.

Ex-jogador do São Paulo, o atacante Rogério está confirmado no ataque do time pernambucano. "Agradeço o carinho que a torcida do São Paulo tem por mim, mas acho que agora o momento é de pensar no Sport. A gente tem que vencer de todo jeito para sair dessa situação", comentou.

Rogério, no entanto, disse que pouco poderá contribuir com informações sobre o rival. Apesar de ter deixado o São Paulo há pouco mais de três meses, muita coisa mudou na equipe paulista. "Cada treinador tem um jeito de jogar. Mas acho que eles vão vir fechadinhos para apostar no contra-ataque. Pois sabem que jogar contra o Sport na Ilha é difícil", finalizou.