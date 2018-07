Sport recebe o Vasco para encerrar sequência de quatro derrotas consecutivas

O Sport recebe o Vasco nesta segunda-feira, às 20 horas, na Ilha do Retiro, com o objetivo de acabar com a sequência de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e, assim, fazer as pazes com seus torcedores.

Durante a semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo cobrou o apoio e a presença da torcida no duelo contra o time carioca. "Ainda não vi a Ilha lotada com uma participação efetiva dos torcedores com a equipe. O apoio mexe com o brilho dos jogadores e pressiona o adversário", comentou.

"Isso está me causando uma preocupação, pois não é o que eu vi em outras ocasiões. Eu peço para a torcida ir ao estádio, pois será um jogo decisivo para nós. Conto com o torcedor, que pode fazer da Ilha uma pressão para ganharmos do adversário", emendou o treinador do Sport.

Para que as arquibancadas estejam mais cheias nesta segunda-feira, a diretoria do clube optou por baixar o valor dos ingressos. Os bilhetes antecipados variavam entre R$ 10 e R$ 50. No dia da partida, vão de R$ 20 a R$ 100, dependendo do setor.

Em campo, Luxemburgo fez mistério e não confirmou a escalação. Certo apenas são as voltas do meia Diego Sousa e do zagueiro Henríquez, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na rodada anterior. A única baixa fica por conta de Patrick, que foi expulso contra os cariocas. Anselmo deve ser seu substituto.