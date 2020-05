Sport reduz salários e anuncia demissões nas categorias de base

Em situação financeira delicada, o Sport anunciou neste sábado a redução de salários no clube e demissões nas categorias de base. Os cortes atingiram a maior parte dos integrantes das comissões técnicas das equipes sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20. O clube do Recife indicou que os profissionais poderão ser recontratados no futuro, ao fim da crise, agravada pela pandemia do novo coronavírus.

"Como é de conhecimento geral, o Sport atravessa uma crise financeira que vem sendo enfrentada diariamente por todo o Executivo e Diretoria. Esta situação foi agravada com a diminuição das receitas do clube nos últimos meses, dentre as quais: verbas de patrocínio, cotas de televisionamento e rendas dos jogos e do valor arrecadado de mensalidade dos associados", anunciou a direção do clube, em comunicado.

O clube não revelou o número de demissões e nem o nome daqueles que foram desligados. "Diante da necessidade urgente de redução dos custos do clube, o Sport Club do Recife precisou tomar medidas drásticas, mas imprescindíveis, para se manter durante este período de quarentena e atravessar essa turbulência da forma menos danosa possível à Instituição e ao seu quadro de funcionários. Tornou-se necessária a diminuição dos custos em diversos departamento do Clube, dentre eles futebol de base e setores administrativos."

Os cortes se concentraram na base. De acordo com o clube, pesou na decisão o anúncio da Federação Pernambucana de Futebol de suspender todas as competições destas categorias até o fim do ano.

"As categorias de Base do Sport Club do Recife não acabaram, nem acabarão, e o clube continuará em busca da excelência na formação de jogadores para servirem ao seu futebol profissional, mesmo sob a nova realidade de diminuição das despesas, sem perda de qualidade."

O clube também fez corte nos salários de funcionários do clube, seguindo as determinações da Medida Provisória 936, que prevê auxílio do governo federal às empresas e entidades. A redução nos vencimentos será acompanhada na diminuição proporcional da jornada de trabalho.