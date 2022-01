Sport revela oito casos de covid-19 no futebol, com cinco jogadores infectados

A sexta-feira não foi de boas notícias para o técnico Gustavo Florentín no Sport. Na véspera da estreia na temporada, diante do CRB, em Maceió, pela Copa do Nordeste, o treinador viu o surto de covid-19 no elenco atrapalhar a preparação final. Exames detectaram oito casos no futebol do time pernambucano, sendo cinco jogadores infectados.

"Após nova rodada de testes para a covid-19 os atletas Carlos Eduardo, Ezequiel, Fábio Alemão, Chico e Gustavo e membros da comissão técnica Hector Nuñes, Hugo Caballero e Jorcey Anisio positivaram e já cumprem isolamento social. Todos se encontram assintomáticos e estão sendo monitorados", anunciou o clube.

A notícia fez a torcida do Sport implorar para a diretoria pedir o adiamento da partida contra o CRB, assim como fizeram Ceará e Fortaleza após sofrerem com o surto da doença. Mas os dirigentes pernambucanos optaram por confirmar a equipe apta para a estreia neste sábado.

Nem só de notícias ruins foi o dia, entretanto. Se perdeu cinco atletas importantes para os próximos dias, Florentín viu o uruguaio Lucas Hernández ter a contratação oficializada e, inscrito no BID da CBF, ser liberado para estrear.

"Treinando há alguns dias no CT do Leão, o uruguaio Lucas Hernández, de 29 anos, é o novo reforço do Sport em 2022 e teve seu nome publicado no BID. Lateral-esquerdo, ele chega por empréstimo de um ano junto ao Atlético-MG. Nos últimos dois anos, o jogador esteve no Cuiabá, clube pelo qual conseguiu acesso à Série A em 2020."