Sport sofre, mas vence Icasa por 1 a 0 na estreia

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Sport começou melhor o primeiro tempo e abriu o placar logo aos dois minutos. Marcelinho Paraíba chutou forte, o goleiro do Icasa rebateu e Daniel Paulista aproveitou o rebote. A bola desviou na zaga e encobriu Marcelo Pitol.

Em busca do empate, o Icasa voltou melhor para o segundo tempo e, logo no primeiro minuto, perdeu uma boa chance. Depois do cruzamento, a zaga do Sport falhou e a bola ficou para Ribinha, que chutou forte, rente à trave de Rodrigo Calaça.

Buscando o gol até o final, o Icasa desperdiçou a última chance aos 45 minutos. Após o cruzamento da direita, Renato pegou de primeira, obrigando o goleiro Marcelo Pitol a fazer uma grande defesa.

Ambos voltam a campo no próximo sábado. O Sport vai até Campinas para encarar o Guarani, às 16h20, no Estádio Brinco de Ouro. No mesmo horário, o Icasa vai receber o Vitória em Juazeiro do Norte (CE), no Estádio Romeirão.

Ficha Técnica:

Sport 1 x 0 Icasa

Sport - Rodrigo Calaça; Tobi, Montoya e Alex Bruno; Renato, Hamilton, Daniel Paulista, Marcelinho Paraíba e Welington Saci (Naldinho); Carlinhos Bala (Fernandinho) e Bruno Mineiro (Tadeu). Técnico: Hélio dos Anjos.

Icasa - Marcelo Pitol; Wanderson Cafu, Diogo (Almir), Everaldo e Janílson (Vanílson); Ramon, Vinicius, Elielton e Ribinha (Fábio Lima); Jean e Marciano. Técnico: Dado Cavalcanti.

Gol - Daniel Paulista, aos 2 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Vinicius, Wanderson Cafu, Jean e Wellington Saci.

Árbitro - Ítalo Medeiros de Azevedo (RN).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).