Sport sofre para vencer o Joinville em casa pela Copa do Brasil

Não foi nada fácil, mas o Sport derrotou o Joinville por 2 a 1, no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, no Recife. O time catarinense teve boa apresentação, sendo que o gol da vitória saiu somente aos 38 minutos do segundo tempo, sendo marcado por Juninho.

A vaga para as oitavas de final vai ser definida no confronto de volta, na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena Joinville. O empate serve ao Sport, mas a vitória por 1 a 0 favorece os catarinenses pelo marcado gol fora de casa. O time pernambucano não perde há 13 jogos em casa, com nove vitórias e quatro empates.

O primeiro tempo começou equilibrado, mas logo o Sport dominou as ações de meio campo e passou a chegar na frente com perigo. E como já havia acontecido em jogos recentes, abriu o placar em um golaço de voleio de Rithely. Ele bateu de primeira após ajeitada de cabeça de Diego Souza aos 24 minutos.

No segundo tempo, o time catarinense voltou ligado e teve a sorte de empatar logo aos dois minutos. Após levantamento na área, a bola sobrou para o chute de Rodrigo Batata. Ele bateu a primeira e não deu certo, mas na segunda acertou o ângulo, sem chances de defesa para o goleiro Magrão.

O empate deu moral para o Joinville, que tinha no experiente meia Lúcio Flávio o seu principal articulador de jogadas. O Sport diminuiu o ritmo, como se estivesse cansado pela maratona de jogos que tem passado. Além da Copa do Brasil, ele disputa a Copa do Nordeste, o Pernambucano e a Sul-Americana.

Quando o empate parecia ser o resultado final, saiu o segundo gol. Rithely fez um belo lançamento ao encobrir a defesa e achar Juninho no lado esquerdo da área. Ele ajeitou e bateu no alto, mesmo sem ângulo. Com apenas 17 anos, o herói da noite vibrou muito, tirou a camisa e a lançou na torcida. Por conta disso, recebeu o cartão amarelo.

No fim de semana, os dois times têm jogos importantes pelos seus respectivos estaduais. No sábado, o Joinville vai visitar a Chapecoense, na briga direta pela liderança do segundo turno. O time tem 16 pontos, três a menos do que o rival. O jogo será disputado na Arena Condá. No domingo à tarde, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Náutico pelas semifinais do segundo turno do Pernambucano.