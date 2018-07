Sport surpreende e contrata meia titular da seleção do Chile

Com os clubes brasileiros sem dinheiro, os jogadores do restante da América do Sul têm sido a tônica do atual mercado de contratações. E o Sport, indo por essa linha, conseguiu um reforço de peso. Acertou com o meia chileno Mark González, de 31 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2010 e continua sendo chamado com regularidade para a seleção do Chile, titular em dois jogos das Eliminatórias.

Mark González chegou a jogar pelo Liverpool na temporada 2006/2007, depois de se destacar na Real Sociedad. O meia depois jogou dois anos no Betis e outros cinco no CSKA Moscou. Desde o início de 2014 ele estava na Universidad Católica do Chile. González assinou com o Sport por dois anos.

Além do chileno, o Sport também contratou o volante Luiz Antônio, ex-Flamengo. Revelado pelo clube carioca, ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e pintou nos profissionais como revelação. Desde então, alternou altos e baixos, tendo passado a maior parte da temporada passada como reserva. Em 2016, passará o ano emprestado ao Sport.

Outra boa notícia para dada pela diretoria à torcida do Sport foi a renovação com o volante Rithely, que tinha contrato até 2017 e estendeu o vínculo até 2020. De acordo com o Sport, o jogador de 24 anos "vinha sendo bastante cobiçado por outros clubes". Com o novo contrato, a multa rescisória dele será ampliada.