Sport surpreende fora de casa, vence e afunda Grêmio na tabela

E segue a má fase do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira, em partida válida pela sétima rodada, os comandados do técnico Renato Gaúcho receberam o Sport, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), e acabaram derrotados pelo placar de 2 a 1. A derrota para os recifenses marca o primeiro revés do atual tricampeão gaúcho no Brasileirão, no qual vinha de quatro empates seguidos.

Com o resultado, os visitantes deixaram a zona de rebaixamento e foram para os sete pontos conquistados, o mesmo dos donos da casa e de Athletico-PR e Coritiba. O Botafogo também soma sete, mas leva a pior nos critérios de desempate e abre a zona de rebaixamento, que conta ainda com Red Bull Bragantino, com seis, Atlético-GO, com cinco, e Goiás, com quatro.

Leia Também Santos formaliza reclamação contra arbitragem em ofício à CBF

O lateral-direito Patric, em linda finalização, logo aos quatro minutos do duelo, depois de revisão do lance pelo VAR (árbitro de vídeo), abriu o placar. Já aos 28 da etapa final, Iago Maidana converteu penalidade máxima. Pouco depois, aos 32 minutos, Pepê ainda descontou.

O JOGO

Logo na primeira boa chegada da partida, o placar foi aberto. O lateral-direito Patric se projetou como elemento surpresa, recebeu grande lançamento de Betinho e, de primeira, sem deixar cair, acertou linda finalização com o pé destro que foi parar na gaveta, sem chances para Vanderlei.

Em vantagem no marcador, o Sport passou a recuar as linhas e atrair o Grêmio, visando sair em contra-ataques rápidos. Mas os donos da casa quase empataram aos 23, em boa batida de Everton. Na sequência, aos 26, o goleiro Luan Polli não conseguiu encaixar em tentativa de Orejuela, viu a bola pegar na trave e voltar para ele.

O goleiro rubro-negro voltou a aparecer pouco depois. Aos 38, foi buscar finalização de Jean Pyerre que ia no cantinho esquerdo. A pressão mandante continuava. Aos 41, Thiago Neves apareceu quase dentro da área para desviar cruzamento de Orejuela, mas a cabeçada saiu lambendo a trave direita. Aos 44, o meia ainda desperdiçou grande chance.

O cenário não se modificou na etapa final. Os donos da casa pressionaram muito em busca ao menos do empate e teve grande chances com Pepê, aos sete minutos, que parou no goleiro rubro-negro, e aos 20, após bela trama, mas que a bola acabou saindo em tiro de meta para os visitantes. Quando teve a chance, o Sport não bobeou e encaminhou a vitória.

Leandro Barcia foi derrubado por Jean Pyerre, Iago Maidana foi para a cobrança de pênalti e, com muita categoria, ampliou para os visitantes, aos 28. Pouco depois, aos 32, Pepê foi acionado, fez bela jogada individual e descontou. Os mandantes ainda tentaram muito, mas pecaram demais nas finalizações.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. O Sport recebe o Goiás, às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), enquanto o Grêmio visita o Atlético-GO, às 19h, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 x 2 SPORT

GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez (Pepê); Matheus Henrique e Lucas Silva (Jean Pyerre); Thiago Neves (Isaque); Alisson (Robinho), Diego Souza e Éverton. Técnico: Renato Gaúcho.

SPORT - Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba (Chico); Ricardinho, Betinho e Ronaldo Henrique (Marcão Silva); Jonatan Gomez (Lucas Mugni) e Marquinhos (Lucas Venuto); Elton (Leandro Barcia). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Patric, aos 4 minutos do primeiro tempo. Iago Maidana (pênalti), aos 28, e Pepê, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Silva (Grêmio); Betinho, Leandro Barcia, Ronaldo e Juba (Sport).

ÁRBITRO - Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).