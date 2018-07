Sport tem a volta do zagueiro Durval para encarar Goiás

Com a volta do zagueiro Durval, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Wendel, que havia sido improvisado na posição, retorna ao meio de campo. Esta é a única mudança promovida no time do Sport, pelo técnico Eduardo Baptista, para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há seis rodadas sem vencer, o time precisa de uma vitória para evitar o grupo de risco ao rebaixamento. O Sport está na 12.ª posição com 37 pontos, atrás do Goiás, um adversário direto, que soma 38 e está na nona colocação.

O Goiás também não tem grandes aspirações no campeonato. O time esmeraldino também tem como objetivo garantir a permanência na Série A para a próxima temporada, faltando ainda nove jogos para o fim da competição.

Atualmente, a distância para a zona de rebaixamento é de oito pontos e, apesar da distância confortável, a meta é livrar logo a equipe do risco de descenso. "Não descartamos a possibilidade de classificar para a Sul-Americana do ano que vem, mas, por enquanto, nosso objetivo é livrar de vez o Goiás do rebaixamento chegando aos 45 pontos", afirmou o volante Thiago Mendes.

No jogo contra o Sport, o Goiás terá um retorno importante. O atacante Erik, artilheiro do time no Brasileirão com oito gols, volta à equipe depois de cumprir suspensão automática. Por outro lado, o volante Amaral está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio.