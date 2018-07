Sport tem alteração no meio de campo contra São Paulo O Sport terá uma modificação, promovida pelo técnico Eduardo Baptista, no time que enfrenta o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ela deverá ser a escalação de Ronaldo no lugar de Wendel, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.