Sport tem três alterações para o jogo contra o Grêmio

RECIFE - O técnico Eduardo Baptista promove três modificações no time-base do Sport para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Expulsos no último jogo - em que o Sport perdeu para o Corinthians -, o zagueiro Durval e o atacante Neto Baiano serão substituídos respectivamente por Everton Páscoa e Ananias.

Já Érico Júnior, o Pelezinho, vai entrar no lugar de Renan Oliveira por opção técnica do treinador. Sondado por um clube ainda não divulgado, o atacante Felipe Azevedo está perto de deixar o Sport. Ele não estará sequer no banco de reservas nesta partida contra os gaúchos.