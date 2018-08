Sport tenta iniciar reação diante do América-MG no Brasileirão

Eduardo Baptista não ficou contente com a reestreia no comando do Sport, já que perdeu para o Santos por 3 a 0 fora de casa, mas acredita que ainda dá tempo de reverter o momento complicado que o clube atravessa no Campeonato Brasileiro. Há nove jogos sem vencer, o time espera iniciar um novo momento diante do América-MG, nesta quarta-feira, às 19h30, na Ilha do Retiro, pela 20.ª rodada.

Para o treinador, está na hora do elenco reagir. "Temos que ser como sempre foi o Sport. Um time muito aguerrido, procurando sufocar o adversário, com uma marcação forte. E quando tiver a bola tem que ter paciência para fazer o resultado. Já passou da hora de reagir. É um momento importante. É o reinício do campeonato, uma virada de chave, o segundo turno. É importante vencer e fazer um segundo turno diferente do primeiro", determinou o treinador.

Como Rogério foi expulso na Vila Belmiro, ele vai ser obrigado a mexer pelo menos no ataque. Na terça-feira, ele treinou com Morato entre os titulares e deixou o caminho aberto para o jogador assumir a função. No trabalho com bola, o treinador exigiu muito dos comandados, principalmente com a pressão no campo ofensivo e a saída de bola, exigindo que Gabriel e Marlone dessem mais opções para iniciar as jogadas.

"É a hora do torcedor apoiar. É um momento delicado no campeonato, mas pela apresentação contra o Santos, apesar de o resultado ter ficado longe daquilo que pensávamos mas a entrega e a luta já deram indícios de que vamos reagir. O torcedor junto, empurrando e incentivando, é fundamental para que a gente consiga ganhar o jogo aqui e sair para uma arrancada no segundo turno", concluiu Eduardo Baptista.