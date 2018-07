Sport tenta surpreender o Palmeiras para se afastar da zona de rebaixamento

Efetivado como técnico do Sport na semana passada, após a ida de Oswaldo de Oliveira ao Corinthians, Daniel Paulista já tem pela frente um grande desafio neste domingo, quando a equipe pernambucana encara o líder Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 17 horas, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em sua primeira partida no comando, o novo treinador obteve um importante triunfo diante do Vitória por 1 a 0, resultado que fez o Sport saltar para 37 pontos, alcançar a 14.ª posição e se distanciar ligeiramente da zona de rebaixamento. Surpreender o Palmeiras, assim, pode ser um importante passo para escapar do descenso.

Com dores no pé, o atacante Rogério foi poupado do treino de sexta-feira e acabou substituído pelo colombiano Ruiz. Já Everton Felipe, com problemas na panturrilha, também foi preservado. A expectativa, porém, é de que os dois possam enfrentar o Palmeiras e a escalação seja a mesma do triunfo sobre o Vitória.

"O Palmeiras é uma equipe que tem um começo muito agressivo quando joga em casa. Eles praticam uma marcação forte e a nossa não pode ser diferente. Temos que começar atentos e marcando firme, sem dar espaço para o time deles, que tem muita qualidade, e vai tentar nos surpreender no início", avisou o meia Diego Souza, que já atuou no adversário deste domingo.