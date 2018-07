Sport terá novidade na lateral para enfrentar o Bahia O Sport deve contar com a volta do lateral-direito Renato, liberado pelo departamento médico, no jogo deste domingo contra o Bahia, às 16 horas, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tobi, que estava improvisado na posição, deve retornar para o meio de campo. O técnico Vágner Mancini ainda não dispõe do titular Moacir, que continua se recuperando de uma lesão na coxa direita.