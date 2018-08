Sport terá retorno de Rafael Marques e mudanças no ataque para acabar com jejum

Claudinei Oliveira ganhou reforços importantes para enfrentar o São Paulo no domingo, às 16 horas. Rogério e Michel Bastos se recuperaram antes do previsto e estarão à disposição para o jogo na Ilha do Retiro, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas quem tem retorno assegurado é o atacante Rafael Marques.

Desde a retomada da competição, após a Copa do Mundo, o clube não conseguiu vencer: são quatro derrotas e um empate recente com a Chapecoense. O Sport perdeu para Flamengo, Vitória, Fluminense e Ceará, além do empate por 1 a 1 com a Chapecoense no último final de semana.

A sequência acendeu o sinal de alerta no clube, já que estacionou nos 20 pontos e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. É provável que o técnico mantenha a base do time que vinha atuando.

As mudanças devem se restringir ao ataque. Rafael Marques vai retomar a condição de titular. Na última semana, ele perdeu espaço para Andrigo, mas a mudança não surtiu efeito esperado. Com isso, o camisa 15 trabalhou com o time principal, mas aberto pela esquerda.

A ideia tática de Claudinei Oliveira é manter Carlos Henrique centralizado, com Rogério, recuperado de lesão, pela outra ponta no lugar de Marlone. O também atacante Morato, recém-chegado, também aparece como alternativa. Emprestado pelo próprio São Paulo na negociação de Everton Felipe para o Morumbi, ele está inscrito e deve ficar no banco.

No jogo passado, poucas horas antes de a bola rolar, Michel Bastos foi cortado de última hora da lista de relacionados e não ficou nem no banco de reservas. O meia sofreu uma lesão na coxa direita e chegou a ser descartado para o jogo contra o São Paulo, mas conseguiu se recuperar a tempo. Ele inclusive treinou na sexta-feira, mas no time reserva.

Quem pode chegar na próxima semana é o atacante Hernane Brocador, que está encostado no Grêmio. A direção do Sport tenta um acordo com o clube gaúcho para contratar o atacante em definitivo. Ele tem 32 anos e já passou pela Ilha do Retiro em 2015. O objetivo é dar mais opções de qualidade para o elenco.