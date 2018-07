Sport vacila e não encosta no G-4; América-MG tropeça

Foi o terceiro tropeço seguido do Sport no campeonato - derrota para o São Caetano e empate com o Vila Nova. O resultado desta sexta, na Ilha do Retiro, deixou o Sport com 56 pontos, ainda em sexto lugar. A Portuguesa, em quinto lugar, apresenta a mesma pontuação, mas ainda jogará nesta rodada. Enfrentará o Bahia, atual terceiro colocado, no sábado.

Wilson abriu o placar para os pernambucanos, que terminaram o jogo com duas expulsões, mas Rychely empatou no final do primeiro tempo. O Santo André continua na penúltima posição, com 37 pontos, com poucas chances de escapar do rebaixamento.

Na próxima rodada, o Sport fará um confronto direto com o América-MG, em Sete Lagoas (MG), na briga por uma vaga no G-4. Ensta sexta, o América empatou sem gols com o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, e chegou aos 59 pontos, ainda na quarta colocação. O São Caetano soma 49, no meio da tabela.

Em Bragança Paulista, o Bragantino exorcizou a mínima possibilidade de ser rebaixado ao golear o Vila Nova por 5 a 1. Bruno Lopes abriu o placar, mas Marcos Aurélio e Rodriguinho viraram antes do intervalo. O mesmo Marcos Aurélio e Juninho Quixadá, duas vezes, fecharam a goleada. O time paulista soma 49 pontos, em 11.º lugar, enquanto os goianos seguem ameaçados, com 43 pontos, em 14.º lugar.

No interior de Minas Gerais, o Ipatinga ganhou uma sobrevida ao vencer o Duque de Caxias por 2 a 0, com gols do atacante Alessandro. Ele se isolou na artilharia da Série B, com 20 gols, dois a mais do que Fábio Júnior, do América-MG. O Ipatinga continua na zona de rebaixamento, com 40 pontos, em 17.º lugar. O Duque tem 49, no meio da tabela.

A expectativa no sábado é pela presença dos melhores times dentro dos seis jogos restantes. O Coritiba, de olho no título, recebe o Figueirense, enquanto o Bahia enfrentará a Portuguesa, em casa. Uma vitória dos donos da casa garantirá o time baiano e o catarinense na Primeira Divisão.

Confira os jogos e resultados da 36.ª rodada da Série B:

Sexta-feira

Bragantino 5 x 1 Vila Nova

São Caetano 0 x 0 América-MG

Sport 1 x 1 Santo André

Ipatinga 2 x 0 Duque de Caxias

Sábado

17 horas

Ponte Preta x Icasa

Brasiliense x Náutico

Coritiba x Figueirense

21 horas

América-RN x Guaratinguetá

ASA x Paraná

Bahia x Portuguesa