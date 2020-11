Sport vai até Santos para encerrar série negativa e seguir fora da degola

Sem pontuar nas duas últimas partidas, o Sport caiu na tabela e ficou na beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogo deste sábado, contra o Santos, às 17 horas, pela 23ª rodada, é de extrema importância.

O time comandado por Jair Ventura é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos, um a mais que o Vasco, que tem uma partida a menos.

A má fase vem incomodando o elenco rubro-negro. "Esses resultados que não estão acontecendo realmente incomodam a gente, principalmente essa proximidade da zona, onde ninguém quer estar. A pressão se torna um pouco maior", ressaltou o goleiro Luan Polli.

O time, que será comandado pelo auxiliar-técnico César Lucena - Jair Ventura cumpre a quarentena após testar positivo para a covid-19 -, vai sofrer alterações em relação ao que iniciou na derrota diante do Atlético-GO, por 1 a 0, na última segunda-feira, inclusive no esquema tático.

Com a entrada do zagueiro Chico no lugar do meia Jonatan Gomez, o Sport troca o 4-4-2 pelo 3-5-2, reforçando a marcação no meio-campo. Mas as mudanças não param por aí. Na esquerda, Sander perdeu a vaga para Júnior Tavares, enquanto Marquinhos será o companheiro de Leandro Barcia no ataque. Mikael vai para o banco.

O meia Thiago Neves vai ser poupado devido à maratona de jogos e o volante Ricardinho entra em seu lugar. O artilheiro Hernane Brocador, que vinha sendo opção no banco, ficou em Recife por opção técnica. O lateral Raul Prata, em transição, e o atacante Dalberto, com covid-19, também ficaram na capital pernambucana.