Sport vai completo contra o Danubio-URU na estreia pela Copa Sul-Americana

Em meio a uma maratona de jogos, o técnico Ney Franco vai poder escalar o que tem de melhor na estreia do Sport na Copa Sul-Americana, que acontece nesta quinta-feira contra o Danubio, do Uruguai, a partir das 19h15, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela primeira fase da competição. A volta acontece apenas no dia 11 de maio, em Montevidéu. O gol fora tem peso no critério de desempate.

O time rubro-negro vem de uma maratona de jogos. No último domingo, se classificou para a semifinal ao eliminar o Campinense-PB, nos pênaltis, depois de ganhar por 3 a 1 no tempo normal - havia perdido pelo mesmo placar em Campina Grande (PB). Um dia depois, enfrentou o Salgueiro pelo Campeonato Pernambucano com o time sub-20 e empatou por 2 a 2.

Como não tem desfalques por suspensão ou contusão, Ney Franco vai colocar força máxima em campo e serão duas mudanças em relação ao time que ganhou do Campinense. O lateral-esquerdo chileno Mena se recuperou de uma lesão muscular e volta a ser titular, enquanto que o meia Everton Felipe entra no lugar do volante Rodrigo.

O Sport deve ter a seguinte formação: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mena; Fabrício, Rithely e Everton Felipe; Diego Souza, André e Rogério.

Adversário do Sport, o Danubio vem realizando uma campanha muito aquém do esperado no Campeonato Uruguaio, ocupando a modesta 13.ª colocação e muito perto da zona de rebaixamento. Em nove jogos, são três derrotas, cinco empates e apenas uma vitória. Por conta dos resultados ruins, a diretoria mudou recentemente a comissão técnica colocando o uruguaio Gastón Machado no lugar do argentino Pablo Rodríguez.