Sport vai estrear Rafael Marques e não se ilude com time misto do Corinthians

Contratado há poucos dias, o atacante Rafael Marques vai estrear com a camisa do Sport neste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, na Arena Pernambuco, no Recife. Ele foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e já tem o aval do técnico Claudinei Oliveira para começar jogando nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Como o clube vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, o jogo é importante para reencontrar o caminho das vitórias.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Com time misto e Walter no gol, Corinthians encara o Sport em Recife

+ Veja mais notícias do Campeonato Brasileiro

Há três jogos no clube, Claudinei Oliveira conheceu a sua primeira derrota no último final de semana, mas que, segundo ele, não abalou a confiança do elenco. Com sete pontos, o Sport segue no meio da tabela de classificação e aposta na sua força dentro de casa para seguir crescendo na competição. Na última temporada, jogando contra o Corinthians, o clube pernambucano conseguiu uma vitória heroica por 1 a 0, que o garantiu na primeira divisão.

O fato do Corinthians já ter anunciado, desde a última sexta-feira, que atuaria com vários reservas não cria ilusão na cabeça do técnico pernambucano. "O Corinthians é o atual campeão brasileiro e tem um elenco muito forte. Quem jogar vai dar o máximo para nos complicar. O futebol é assim mesmo: aquele que entrar quer mostrar que tem capacidade. Vai ser mais uma pedreira", analisou.

Dentro de campo, Claudinei Oliveira já tem dois desfalques certos: o volante Fellipe Bastos e o meia Marlone não podem atuar contra o Corinthians por força de acordo entre os dirigentes. Ambos têm vínculo com o clube paulista, mas a lei não proíbe que eles possam atuar.

Mas o treinador passou a semana em busca dos substitutos. Michel Bastos, que também foi contratado recentemente, pode atuar aberto pela direita, com Rafael Marques do outro lado e Rogério centralizado. No meio é provável que comecem Neto Moura, Anselmo e Gabriel.

"Eu não joguei muito nesse primeiro semestre e isso me faz ter mais apetite, tesão para poder voltar a jogar logo e mostrar o meu futebol, que mostrei nas outras equipes que passei. E aqui no Sport não vai ser diferente. É como eu falei, o principal, que é o carinho da torcida, eu já recebi mesmo antes de chegar. Então agora é só mostrar para ela o valor que eu tenho e o porquê de eles estarem motivados também", comentou Rafael Marques, a maior esperança de gols rubro-negra.