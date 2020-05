Sport vai propor redução salarial para jogadores e comissão técnica

O Sport vai ser mais um clube a se reunir com jogadores e membros da comissão técnica para discutir uma redução salarial durante a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus.

Em nota oficial, o Sport fez questão de deixar claro que até esta terça-feira não fez nenhuma proposta aos atletas para que os salários sofressem cortes, diferentemente de boa parte dos clubes brasileiros.

No entanto, com a certeza de que vai ter diminuição de receitas, principalmente dos direitos de transmissão devido à paralisação do futebol, a diretoria não tem outra saída que não seja discutir a redução salarial.

"Devido a certeza (efetiva) da diminuição de receitas que afetará todos os clubes do Brasil, tanto as decorrentes dos direitos de transmissão quanto as demais, não mais conseguiremos evitar a diminuição de nossas despesas, passando agora sim a debater com a comissão técnica e atletas uma forma de diminuir nossas despesas", diz um trecho da nota.