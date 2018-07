Sport vence a 4ª seguida e encosta no líder Palmeiras

RECIFE - O Sport continua crescendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o time pernambucano chegou à sua quarta vitória seguida ao bater o Oeste por 2 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 10.ª rodada. A partida marcou a estreia do técnico Edison Só no comando do time paulista. Ele foi contratado para o lugar de Roberto Cavalo.

Antes desta vitória, o Sport havia batido Joinville, por 3 a 2, o América-RN, por 4 a 2, e o Avaí, por 2 a 0 - todos eles depois da Copa das Confederações. Com essa sequência, o time pernambucano chegou aos 21 pontos e está na vice-liderança, tendo a mesma pontuação que o Palmeiras, mas perdendo no saldo de gols: 13 a 8. Já o Oeste é o 12.º colocado, com 12 pontos, e pode perder algumas posições no complemento da rodada.

O Oeste começou melhor o primeiro tempo, marcando o Sport no campo ofensivo, mas a qualidade técnica acabou fazendo a diferença e o time da casa foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Aos 35 minutos, Lucas Lima deu um grande drible em Ligger e tocou na saída de Fernando Leal. Três minutos depois, a bola foi erguida para dentro da área e sobrou nos pés de Tobi, que soltou a bomba. O goleiro ainda tentou fazer a defesa e espalmou para dentro. Magrão fez apenas uma boa defesa, em chute de Marcos Paraná logo no início do jogo.

Na volta do intervalo, o Sport adotou uma postura mais defensiva e procurava explorar os contra-ataques para matar o jogo. Aos 11 minutos, Camilo foi lançado por Rithely, invadiu a área e na hora da finalização acabou sendo travado pelo zagueiro, perdendo grande oportunidade. O Oeste não mostrava forças para reagir, mesmo depois das substituições feitas pelo técnico Edison Só. Aos 38, Adriano Alves aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa segura de Magrão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, pela 11.ª rodada. O Sport enfrenta o América-MG, às 21h50, na Arena Independência, em Belo Horizonte, enquanto que o Oeste recebe o Guaratinguetá, às 19h30, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 0 OESTE

SPORT - Magrão; Sandrinho (Roger), Pereira, Tobi e Marcelo Cordeiro; Anderson Pedra, Rithely, Camilo (Patrik) e Lucas Lima; Felipe Azevedo (Renan Teixeira) e Marcos Aurélio. Técnico: Marcelo Martelotte.

OESTE - Fernando Leal; Adriano Alves, Dezinho e Ligger; Arnaldo (Pablo), João Denoni, Marcos Paraná (Emerson), Wanderson (Elson Falcão) e Fernandes; Bruno Nunes e Lelê. Técnico: Edison Só.

GOLS - Lucas Lima, aos 35, e Tobi, aos 38 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo (Sport); Lelê e Marcos Paraná (Oeste).

ÁRBITRO - Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

RENDA - R$ 284.670,00.

PÚBLICO - 19.571 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).