Sport vence, afunda Atlético-GO e respira no Brasileirão O Sport deu um passo importante para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro neste domingo, ao vencer o lanterna Atlético-GO por 1 a 0, mesmo atuando no Serra Dourada. A equipe pernambucana segue em situação de risco, mas deu mostras ao torcedor de que pode se salvar, enquanto o time goiano parece fadado a cair para a Série B do ano que vem.