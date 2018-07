Sport vence amistoso contra Argentinos Juniors e fica com Taça Ariano Suassuna

Para a partida, o técnico Paulo Roberto Falcão escalou a seguinte equipe: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Mark González e Everton Felipe; Lenis e Túlio de Melo.

O Sport começou o jogo em um ritmo alucinante e, aos sete minutos, perdeu sua primeira chance. Everton Felipe deixou Túlio de Melo na cara do gol, mas o centroavante tentou mandar por cobertura e o goleiro argentino mandou para escanteio.

Mas logo em seguida o time rubro-negro conseguiu abrir o marcador. Aos nove, Everton Felipe aproveitou sobra na área e mandou de canhota para o fundo das redes, fazendo a festa no Recife.

O Sport não diminuiu o ritmo e conseguiu ampliar aos 11 minutos. Lenis invadiu a área em velocidade, foi derrubado e a arbitragem marcou pênalti. Túlio de Melo cobrou com força, no meio do gol, e correu para o abraço. O time ainda poderia ter tornado o placar mais elástico, mas cansou de perder chances no primeiro tempo.

No intervalo, Falcão aproveitou para testar o time e trocou todos os jogadores. A formação do Sport no segundo tempo começou com: Magrão; Ronaldo, Henríquez, Luís Gustavo e Christianno; Ewerton Páscoa, Luiz Antônio, Neto Moura, Fábio e Maicon da Silva; Wallace.

Com o time reserva, o Sport não mostrou o mesmo brilhantismo do primeiro tempo, mas também foi pouco ameaçado, e o jogo acabou no 2 a 0 mesmo. Assim, o time ganha fôlego para a temporada que começa para o time às 16h do próximo domingo, contra o Salgueiro, fora de casa, pela abertura do Campeonato Pernambucano.