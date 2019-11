Sport vence Botafogo-SP, fica perto do acesso e adia título do Bragantino

O Sport está muito perto do retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na partida que fechou a 35ª rodada da Série B, o time pernambucano bateu o Botafogo-SP por 2 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Com a vitória, o Sport chegou a 63 pontos na segunda colocação, oito a mais do que o quinto colocado América-MG. Além disso, o resultado ainda mantém vivo o sonho do título e adia a festa do líder Bragantino, que já seria campeão nesta quarta-feira se os pernambucanos não vencessem.

Por outro lado, o Botafogo não tem mais chances de acesso. Com 47 pontos, a equipe do interior paulista ocupa a décima colocação e vai apenas cumprir tabela nas três últimas rodadas.

O Sport começou melhor e, mesmo jogando fora de casa, tocava bem a bola para envolver o adversário. Sem contar com o artilheiro Hernane Brocador, era o substituto Elton quem tinha a função de atuar como referência no ataque e ele não decepcionou. Aos 21 minutos, Guilherme cruzou da esquerda e o atacante completou de cabeça para abrir o placar para a equipe pernambucana.

Após o gol, o Botafogo tentou equilibrar as ações e passou a prezar mais pela manutenção da posse de bola. Mesmo assim, acabou sofrendo o segundo gol aos 13 minutos da etapa final. Guilherme driblou o goleiro Darley e deu um toque por cobertura para superar o zagueiro Luiz Otávio, que tentava bloquear a finalização. Um golaço do camisa 11 do Sport para garantir a vitória.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando visita o Londrina no Estádio do Café, pela 36ª rodada da Série B. No domingo, o Sport recebe o Vila Nova na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP 0 X 2 SPORT

BOTAFOGO-SP - Darley; Lucas, Luiz Otávio, Leandro Amaro e Pará; Willian Oliveira, Nadson (Higor Meritão) e Marlon Freitas (Júlio César); Felipe Saraiva (Henan), Bruno Moraes e Bruno José. Técncio: Hemerson Maria.

SPORT - Luan Polli; Raul Prata, Rafael Thyere, Adryelson e Guilherme Lazaroni; Willian Farias, Yago (Ronaldo) e Marquinho (Léo Artur); Hyuri, Elton e Guilherme (Marcão Silva). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Elton, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Guilherme, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

CARTÃO AMARELO - Guilherme Lazaroni (Sport).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).