Sport vence clássico com Náutico por 2 a 0 na Copa Sul-Americana

RECIFE - O Sport ganhou o clássico pernambucano contra o Náutico por 2 a 0, na noite desta terça-feira, na Ilha do Retiro, no Recife. Assim, abriu boa vantagem no confronto pela segunda fase da Copa Sul-Americana, podendo até perder por um gol de diferença no jogo de volta, dia 28 de agosto, na Arena Pernambuco, para conseguir a classificação.

Mesmo estando na Série B, o Sport vive melhor momento do que o rival, que disputa a elite do futebol brasileiro. Ocupa atualmente o terceiro lugar na segunda divisão, bem posicionado na briga pelo acesso. Enquanto isso, o Náutico é o lanterna do campeonato, no caminho do rebaixamento e somando agora cinco jogos seguidos sem vitória.

Jogando em casa, o Sport contou com a força da sua torcida para vencer o jogo desta terça-feira - foram mais de 16 mil torcedores na Ilha do Retiro. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo: Felipe Azevedo abriu o placar logo aos quatro minutos e Patric ampliou aos 42. Na segunda etapa, o Náutico tentou reagir, mas não teve sucesso.