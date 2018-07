Sport vence Criciúma e se aproxima do G-4 do Campeonato Brasileiro

O Sport chegou à sexta posição da Série A do Campeonato Brasileiro depois de derrotar o Criciúma por 2 a 0, neste domingo, pela 18ª rodada. Com a vitória, a equipe pernambucana soma agora 28 pontos, em sexto, quatro atrás do Corinthians, que é o quarto. Já os catarinenses continuam na zona de rebaixamento, após oito jogos sem vitórias, com os mesmos 17 pontos. No próximo domingo, o Sport encara o São Paulo, no Morumbi. Já o Criciúma recebe o Corinthians, no estádio Heriberto Hulse.

Jogando em casa, o Sport começou a partida mais à vontade, mas aos poucos o Criciúma conseguiu equilibrar na etapa inicial. Foi do clube catarinense, inclusive, a primeira chance de gol do primeiro tempo, com Cleber Santana, que aos 5 minutos avançou pelo meio e chutou para a defesa de Magrão. Já aos 9 minutos, Eduardo Batista foi obrigado a fazer a primeira substituição, colocando Zé Mário no lugar de Diego Souza, que deixou o campo sentido dores na coxa.

O Sport só veio a chegar com perigo aos 28 minutos, quando Rithely chutou de fora da área e o goleiro Luiz deixou a bola escapar para a linha de fundo. O rubro-negro ainda teve duas chances de abrir o placar no primeiro tempo, num contra-ataque pela esquerda com Zé Mário, que chutou cruzado, e com Renê, que chutou forte da entrada da área, obrigando Luiz a espalmar a bola. Como resposta, o Criciúma ainda mandou duas bolas na trave do goleiro Magrão, com Rafael Costa, aos 42 minutos, e Fábio Ferreira, aos 46.

A equipe pernambucana, que seguiu para o vestiário sob as vaias de sua torcida, voltou mais eficiente para a etapa complementar, pressionando os adversários já em seu campo, e conseguiu abrir o placar aos 5 minutos, com Neto Baiano, depois de falta cobrada por Patric, que entrou no lugar de Zé Mário. Dois minutos depois, Felipe Azevedo avançou pela direita e tocou para Danilo, que bateu forte e definiu o placar.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 X 0 CRICIÚMA

SPORT - Magrão, Vitor (Augusto), Ferron, Durval e Renê; Wendel, Rithely, Danilo e Diego Souza (Zé Mario, Patric); Felipe Azevedo e Neto Baiano. Técnico: Eduardo Baptista.

CRICIÚMA - Luiz, Eduardo (Luiz Felipe), Fábio Ferreira, Alcides e Cortez; Rodrigo Souza, Serginho (Giovanni), Rafael Costa (Maurinho) e Cleber Santana; Lucca e Souza. Técnico: Wilson Vaterkemper.

GOLS - Neto Baiano, aos cinco, e Danilo, aos sete minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rafael Costa, Zé Mário, Serginho, Danilo, Wendel, Eduardo, Cortez.

RENDA - não disponível.

PÚBLICO - 12.869 torcedores.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).