Sport vence e deixa Coritiba na zona de rebaixamento

O Sport fez valer o fator casa e derrotou o Coritiba por 1 a 0, neste domingo, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 23ª rodada do Brasileirão. O único gol do jogo foi marcado por Felipe Azevedo, que tinha entrado em campo um pouco antes, e garantiu a vitória aos 29 minutos do segundo tempo.

Com isso, a alegria do Coritiba durou apenas uma rodada. Depois da ótima vitória sobre o vice-líder São Paulo na última quarta-feira, o time paranaense voltou para a zona de rebaixamento, ainda com os mesmos 23 pontos. Já o Sport foi aos 35 pontos e segue na luta por uma vaga no G-4.

Na primeira etapa, os times tiveram duas oportunidades cada um. Na maior parte do tempo, o Coritiba esteve mais retrancado, mas com forte marcação e contra-ataques rápidos. Assim, levou perigo com Dudu, aos seis, e com Luccas Claro, aos 43 - ambos pararam nas boas defesas de Magrão.

O Sport protagonizou sua primeira jogada perigosa aos 20 minutos, em lance iniciado por Patric e não aproveitada por Ibson, que chutou e permitiu que Vanderlei defendesse com a ponta da chuteira. Aos 38, Diego Souza cruzou para Patric, que tentou servir Neto Baiano, mas ele não pôde chutar.

Na segunda etapa, o Sport aumentou a pressão. Logo aos quatro minutos, Renê aproveitou uma sobra e bateu forte, mas mandou rente à trave. Dois minutos depois, foi a vez de Neto Baiano ganhar bola cruzada e também chutar perto da trave. E aos 18, Vanderlei evitou o gol de Rithely.

O gol do Sport saiu aos 29 minutos, quando Diego Souza fez um lançamento longo para Felipe Azevedo finalizar na saída do goleiro. Mesmo em vantagem, o time pernambucano por pouco não ampliou o placar, mas Vanderlei teve duas boas atuações defendendo chutes de Patric e Diego Souza.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 X 0 CORITIBA

SPORT - Magrão; Patric, Oswaldo (Henrique), Durval e Renê; Rithely, Wendel, Ibson (Ananias) e Danilo (Felipe Azevedo); Diego Souza e Neto Baiano. Técnico: Eduardo Baptista.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Leandro Almeida, Luccas Claro e Carlinhos; Helder, Rosinei (Douglas), Robinho (Keirrison) e Dudu; Elber (Anderson Aquino) e Joel. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Felipe Azevedo, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Neto Baiano, Norberto, Patric e Robinho

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).