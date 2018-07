Sport vence Figueirense na estreia do técnico Geninho

RECIFE - O Sport conseguiu se reabilitar na Série B do Brasileiro. Na estreia do técnico Geninho, o time pernambucano derrotou o Figueirense por 1 a 0, neste sábado, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 22.ª rodada, e encerrou a sequência de cinco jogos sem vitória na competição. Com a vitória, o Sport voltou à briga pelo acesso. Afinal, chegou aos 34 pontos, cinco atrás do quarto colocado Paraná, primeiro time dentro do G-4. O Figueirense, por outro lado, perdeu a terceira vez seguida e ficou com os mesmos 29 pontos, cada vez mais longe do pelotão de frente.

Em busca de novos ares com a chegada de Geninho, que estreou no lugar de Marcelo Martelotte, o Sport foi a campo com uma nova formação com três zagueiros. As mudanças, no entanto, não fizeram muita diferença. Os donos da casa esboçaram uma pressão no começo da partida, mas levaram pouco perigo ao gol de Tiago Volpi.

Na chance mais clara do Sport, Rithelly aproveitou rebote e finalizou em cima de Bruno Pires. Melhor posicionado, o Figueirense foi crescendo na partida e obrigou Magrão a fazer grande defesa em finalização de Ricardinho, após roubada de bola no ataque. Mesmo assim, foi o Sport que conseguiu abrir o placar. Aos 28 minutos, Patric recebeu lançamento e ajeitou de primeira para Rithely, que veio de trás, batendo cruzado. No meio do caminho, Felipe Azevedo colocou o pé e marcou o gol.

Na volta dos vestiários, o esquema do Sport funcionou. Travando as jogadas no meio-de-campo, o time pernambucano não sofreu ameaças. Por outro lado, encontrou espaço para contra-atacar pelas laterais e quase ampliou. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. O Sport recebe o Guaratinguetá na Ilha do Retiro, enquanto o Figueirense faz o clássico catarinense contra a Chapecoense, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 FIGUEIRENSE

SPORT - Magrão; Vinícius Simon, Tobi e Pereira; Patric, Anderson Pedra, Rithely, Lucas Lima (Ailton) e Marcelo Cordeiro (Pery); Marcos Aurélio e Felipe Azevedo (Nunes). Técnico: Geninho.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; André Rocha, Bruno Pires, Douglas Marques e Wellington Saci; Nem, Luan (Zé Roberto), Maylson (Marcelo Toscano) e Rodrigo; Ricardinho (Pablo) e Rafael Costa. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GOL - Felipe Azevedo, aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Patric, Tobi, Marcos Aurélio e Rithely (Sport); Tiago Volpi, Zé Roberto e Bruno Pires (Figueirense).

CARTÕES VERMELHOS - André Rocha (Figueirense) e Patric (Sport).

RENDA - R$ 155.240,00.

PÚBLICO - 11.825 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).