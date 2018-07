Sport bate Fluminense e se reencontra com a vitória após 10 rodadas

O Sport fez valer seu mando de campo neste domingo contra o Fluminense, contou com a boa atuação do goleiro Danilo Fernandes e venceu a equipe carioca por 1 a 0, com um golaço do lateral Danilo. Com o resultado, a equipe pernambucana chegou aos 36 pontos e descolou da parte de baixo da tabela do Brasileirão. O Flu, por sua vez, estacionou nos 34, com seis jogos sem vitórias, e ocupa agora a 11ª posição, uma a menos do que seu rival deste domingo.

Com um início de jogo equilibrado, as duas equipes se alternaram na criação de jogadas perigosas. Logo aos 6 minutos de jogo, o Flu fez boa jogada de ataque e Gerson saiu com a bola dominada na frente de Durval, que fez falta feia e providencial no meia adversário. Não fosse isso, o jogador sairia na cara do gol. Pelo lance, Durval recebeu apenas o cartão amarelo, que ficou barato. Na cobrança, Jean bateu com perigo, mas a bola foi desviada de forma espetacular por Danilo Fernandes, que já mostrava no lance como seria decisivo no duelo.

O Sport respondeu de forma bem contundente. Aos 17, na primeira chegada do time pernambucano, André deixou de calcanhar de forma espetacular para Danilo, tirando a zaga do Flu da jogada. O lateral fulminou sem chances para Diego Cavalieri e fez um golaço para abrir o marcador.

Com a vantagem, o Sport tentou cadenciar o duelo, esperando o Flu sair para tentar ampliar a sua vantagem. E a tática surtiu algum efeito. Aos 32, em boa jogada na intermediária, Diego Souza bateu do meio da rua e obrigou Cavalieri a fazer boa defesa.

Na volta do intervalo, o Flu pressionou os anfitriões desde o primeiro minuto, quando Gerson fez boa jogada e chutou por cima. Aos 21, Gerson, outra vez, fez boa jogada individual, chutou da entrada da área e Danilo Fernandes desviou para escanteio.

O Sport respondia em jogadas isoladas. Aos 28, Régis cruzou para a área buscando o atacante Hernane Brocador, mas Cavalieri fez bela defesa e evitou um possível lance perigoso.

Mas o time da casa recuava e dava cada vez mais espaço ao Flu. Aos 41, já no final, o time carioca quase marcou com Vinícius, que bateu forte para excelente defesa de Danilo Fernandes, o melhor do duelo.

Sem organização, o Flu insistia em bolas levantadas para a área e lançamentos em profundidade. Todo o time do Sport ficava no campo de defesa e quase todo o time do Fluminense dominava o campo adversário. Mas as duas equipes mostraram cansaço na reta final de partida. Com mais determinação, o Sport conseguiu se fechar bem e evitar o gol dos cariocas, garantindo assim importantes três pontos na competição.

O Sport volta a entrar em campo na quarta, em Joinville, contra o time da casa, a partir das 19h30. Já o Fluminense recebe o Palmeiras, também na quarta, no mesmo horário. Ambos os duelos abrem a 26ª rodada do Brasileirão.

-FICHA TÉCNICA



SPORT 1 X 0 FLUMINENSE

SPORT - Danilo Fernandes; Ferrugem, Matheus Ferraz, Durval e Danilo; Rithely, Marlone(Wendel) e Diego Souza; Maikon Leite (Régis), Hernane e André (Élber). Técnico: Eduardo Baptista.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Marlon e Léo Pelé; Edson (Vinicius), Jean, Gustavo Scarpa (Michael) e Gerson; Marcos Junior (Osvaldo) e Fred. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Danilo, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Durval, Matheus Ferraz (Sport); Gum, Edson, Jean (Fluminense).

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 6.939 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em Recife (PE).