Sport vence, mas Paysandu avança na Copa do Brasil

Jogando com o regulamento a seu favor por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, em Belém, o Paysandu sofreu, mas conseguiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, mesmo sendo derrotado pelo Sport por 3 a 2, nesta quinta-feira, no estádio da Ilha do Retiro. Isso porque marcou dois gols fora de casa. Ananias (duas vezes) e Danilo anotaram para os mandantes, mas Oswaldo (contra) e Marcos Paraná descontaram para os visitantes.

Com a classificação, todos os times da 3.ª fase estão definidos. O Paysandu terá pela frente o Coritiba, jogando a primeira fora de casa e a segunda em seus domínios.

Precisando vencer para se classificar, o Sport partiu pra cima do Paysandu e abriu 2 a 0, com gols de Ananias e Danilo, ambos de cabeça em jogadas de Patric. A euforia dos pernambucanos, porém, foi freada pelo tento anotado por Oswaldo (contra).

Com o jogo caminhando para os pênaltis, Ananias voltou a balançar as redes aos 41 minutos, novamente de cabeça, depois de outro lance do lateral Patric pela direita. Dois minutos depois, no entanto, veio o balde de água fria. Após o vacilo da defesa, Marcos Paraná descontou e garantiu a classificação do Paysandu na Copa do Brasil.