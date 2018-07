Sport vence o Barueri e é o líder isolado da Série B O Sport assumiu a condição de novo líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time pernambucano venceu o Barueri por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela abertura da terceira rodada. O gol que o garantiu na primeira colocação foi marcado por Marcelinho Paraíba, ainda no primeiro tempo, numa falha do goleiro Juninho.