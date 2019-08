Sport vence o Botafogo-SP por 3 a 0 e cola no G4 da Série B do Brasileiro

Depois de dois empates e uma derrota, o Sport voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado à tarde, ao fazer 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, na Arena Pernambuco, pela 16.ª rodada. A vitória foi importante ao time pernambucano, que colou no G4 (zona de acesso à elite nacional), com 26 pontos, em quinto lugar. Só perde a quarta posição para a Ponte Preta pelo número de vitórias: 7 a 6. Já o time de Ribeirão Preto perdeu a chance de entrar no G4 e continua com 24 pontos, agora em sétimo lugar.

A promessa do técnico Guto Ferreira era de um Sport com muita intensidade e pegada. Mas logo se viu que o time tinha dificuldades para superar o bom sistema de marcação do Botafogo. Mas num lance de estrema velocidade, o time da casa abriu o placar aos 16 minutos. Juninho e Guilherme trocaram passes pelo lado esquerdo e a bola chegou dentro da área para Hernane. Ele bateu no alto de pé esquerdo, num belo lance. A bola entrou no canto esquerdo de Darley.

De repente, o Sport recuou e deixou o visitante com maior volume de jogo, porém, sem agressividade. O time pernambucano só voltou a assustar aos 39 minutos, numa rifada de bola do estreante Marcão Silva e que sobrou para Juninho. Ele disparou, entrou na área, mas chutou rasteiro e facilitou a defesa de Darley, que saiu bem do gol.

A única chance do time paulista saiu aos 44 minutos, quando Pará fez um cruzamento do lado esquerdo e na tentativa de aliviar o zagueiro Rafael Thyere quase marcou contra. O goleiro Mailson voltou a tempo e agarrou a bola que ia em direção ao gol. Deu tempo ainda, nos acréscimos, de Guilherme disparar desde o meio campo com a bola, invadir a grande área e chutar por cima do travessão. Perdeu uma grande chance para ampliar o placar.

No segundo tempo, o Botafogo voltou sem o volante Felipe Jonata para a entrada do atacante Erick Luis. Uma tentativa do técnico Hemerson Maria em colocar seu time mais à frente. A primeira chance de gol, porém, foi do Sport de novo com Hernane. Ele se antecipou ao zagueiro Naylhor e deu um tapa após o cruzamento de Juninho, do lado direito. Darley saltou e espalmou para escanteio, numa grande defesa.

O visitante chegou com perigo aos seis minutos pelo lado esquerdo, de onde saiu o cruzamento para Erick Luis. Mas o goleiro Mailson deu um tapa na bola e depois a chutou forte para frente, aliviando o perigo.

Guto Ferreira, desta vez, não demorou para mudar o time. Colocou duas caras novas no time com as entradas de Yan e Leandrinho para dar mais velocidade ao ataque. Deu certo, porque o time ampliou aos 19 minutos. Depois do escanteio em curva, a bola passou toda a pequena área. Hernane não alcançou de cabeça, mas a bola sobrou para o chute cruzado e à meia altura de Leandrinho.

O Botafogo tentou reagir e teve um pênalti a seu favor. Charles fez a alavanca e derrubou Erick Luis dentro da área. Na cobrança, Rafael Costa isolou a bola por cima do travessão aos 29 minutos.

No minuto seguinte, Marcão Silva deu uma solada na perna de Higor Militão e foi expulso, deixando o time da casa com um jogador a menos. Ainda na pressão, o Botafogo quase diminuiu aos 32 minutos. Após jogada de Erick Luis pelo lado direito, Murilo Henrique chutou e o zagueiro Rafael Thyere salvou de cabeça.

Depois desta pressão, o Sport passou a valorizar a posse de bola e conseguiu ampliar nos acréscimos, aos 49 minutos. Guilherme roubou a bola na frente da sua área e armou o contra-ataque na base do três contra dois. Yan e Charles trocaram passes e a bola ficou para o chute colocado de Guilherme. Na comemoração ele tirou a camisa, jogou para o alto e recebeu o cartão amarelo.

Pela 17.ª rodada, o Sport vai pegar o Vila Nova, terça-feira, às 21h30 em Goiânia, enquanto o Botafogo vai enfrentar o Londrina, em casa às 19h15, no estádio Santa Cruz na cidade de Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 3 X 0 BOTAFOGO-SP

SPORT - Mailson; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere e Sander; Marcão Silva, Charles, Hyuri (Yan), Guilherme e Juninho (Leandrinho); Hernane (João Igor). Técnico: Guto Ferreira.

BOTAFOGO - Darley; Lucas Mendes, Leandro Amaro, Nalhor e Pará; Jonata Felipe (Erick Luis), Marlon Freitas, Murilo Henrique e Nadson (Higor Melitão); Bruno José (Rafael Costa) e Henan. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Hernane, aos 16 minutos do primeiro tempo. Leandrinho, aos 19, e Guilherme, aos 49 do segundo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme (Sport); Marlon Freitas e Rafael Costa (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Marcão Silva (Sport).

RENDA - R$ 200.041,00.

PÚBLICO - 15.370 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).