Sport vence o Salgueiro e encosta no G-4 da Série B

Com a vitória, o Sport chega aos 20 pontos e assume temporariamente a quinta colocação, mesma pontuação que Paraná e Americana, só que perde em número de vitórias: 6 a 4. Já o Salgueiro, com a derrota, fica com 12 pontos e ainda por cima na zona de rebaixamento, sendo o 17.º colocado.

Os primeiros dez minutos de jogo na Ilha do Retiro foram marcados por muitos passes errados e poucas jogadas criadas pelos dois times. Se na técnica o placar não conseguia ser inaugurado, o Sport foi no embalo de sua torcida e abriu o placar aos 23 minutos. Marcos Tamandaré colocou mão na bola e o árbitro marcou penalidade máxima a favor do Sport. Marcelinho Paraíba foi para a cobrança e abriu o marcador.

Atrás no placar, o Salgueiro pouco fazia para chegar ao gol de empate. Pelo contrário, logo no início do segundo tempo, Bruno Mineiro aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para fazer o segundo do Sport, aos cinco minutos.

Ainda na etapa final, aos 27 minutos, Bruno Mineiro aproveitou cruzamento de Marcelinho Paraíba, tocou de cabeça e fez o terceiro do Sport, selando a vitória do time da casa.

O Sport volta a campo pela 13.ª rodada na próxima terça, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, diante do Goiás. Já o Salgueiro, no mesmo dia, mas às 21h50, recebe o ASA.

Ficha técnica

Sport 3 x 0 Salgueiro

Sport - Rodrigo Calaça; Moacir (Naldinho), Tóbi, Gabriel e Fernandinho; Hamilton, Daniel Paulista, Thiaguinho e Diego Torres (Danielzinho); Bruno Mineiro e Marcelinho Paraíba (Anderson Paraíba). Técnico: Mazola Júnior.

Salgueiro - Marcelo; Marcos Tamandaré (Murilo)(Piauí), Eridon, Henrique e Rogério Serra; Wendell, Diego Paulista, Renê (Rosembrick) e Clébson; Fabrício Ceará e Élvis. Técnico: Neco.

Gols - Marcelinho Paraíba (pênalti), aos 23 minutos do primeiro tempo; Bruno Mineiro, aos 5 e aos 27 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marcelinho Paraíba, Naldinho, Diego Torres e Hamilton (Sport); Wendell, Rogério Serra e Clébson (Salgueiro).

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).