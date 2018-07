Sport vence Vila Nova, sobe à Série A e faz festa na chuva

GOIÂNIA - Foi debaixo de muita chuva e com muito sufoco, mas o Sport confirmou o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, 26, ao vencer o Vila Nova, por 1 a 0, em Goiânia. O gol histórico foi marcado por Bruno Mineiro, aos 27 minutos do segundo tempo, depois de longa blitz dos pernambucanos no campo de ataque dos donos da casa.

Com 62 pontos, o Sport confirmou a quarta vaga e se juntou a Portuguesa, Ponte Preta e Náutico, retornando à Série A, depois de dois anos. A torcida que sofreu durante todo o jogo, debaixo de intensa chuva, invadiu o gramado do Serra Dourada depois do apito final para comemorar com os jogadores. Já o Vila terminou sua participação, com 32 pontos, na 18.ª colocação e rebaixado para a Série C.

O jogo começou sem muitas emoções, mas quem chegou primeiro, com perigo, aos 28 minutos, foi o Vila Nova. Após cruzamento, Leandro Cearense desviou e obrigou Magrão a fazer boa defesa com os pés.

A resposta do Sport veio com Marcelinho Paraíba, numa sequência boa de oportunidades, em cobranças de faltas. Na primeira, aos 35 minutos, ele bateu e acertou o travessão de Luis Cetin. Aos 38 minutos, em outra chance, ele obrigou o goleiro a fazer um verdadeiro milagre. No final do primeiro tempo, após cruzamento, Cearense bateu com força, mas em cima da linha, Magrão fez a defesa com os pés.

O Sport voltou com tudo para o segundo tempo, mas devido à forte chuva que caia em Goiânia, o time de Pernambuco não conseguia trocar passes e tinha que jogar no bicão e nas bolas alçadas na área.

E, foi assim, que aos 27 minutos, o Sport fez o seu gol. Marcelinho Paraíba cruzou e no meio da área, Bruno Mineiro só desviou de cabeça. O goleiro Luis Cetin quase fez a defesa, mas a bola entrou no meio das suas pernas, num lance de azar pra quem tinha pego tudo até aquele momento.

VILA NOVA 0 x 1 SPORT

Vila Nova - Luís Cetin; Victor Ferraz, Túlio, Gabriel e Paulo Régis (John Lennon); Thiago Irineu, Geovane, Romário (Antônio Carlos) e Diego Henrique; Leandro Cearense e Ricardinho (Felipe). Técnico - Roberto Cavalo.

Sport - Magrão; Renato (Júnior Viçosa), Tobi, Gabriel e Wellington Saci; Rithely, Robston, Thiaguinho e Marcelinho Paraíba; Willians (Misael) e Roberson (Bruno Mineiro). Técnico - Mazola Júnior.

Gol - Bruno Mineiro, aos 37 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Héber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Cartões amarelos - Paulo Régis, Marcelinho Paraíba, Thiago Irineu, Romário e Antônio Carlos

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).