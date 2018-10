Sport vira e impede Internacional de assumir a liderança do Brasileirão

O Sport conquistou uma importante vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Internacional, na Ilha do Retiro, no Recife, nesta sexta-feira, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deu novo ânimo para o time na briga contra o rebaixamento e impediu que os gaúchos reassumissem a liderança.

O Inter fica estacionado nos 53 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, que tem agora um jogo a menos e enfrenta o terceiro colocado São Paulo, com 52, no sábado, no Morumbi. Com 27 pontos, o Sport ainda está na penúltima colocação, acima apenas do lanterna Paraná, que tem dez pontos a menos. Chapecoense, com 28, e Vitória, com 29, completam a zona da degola, e o primeiro time fora do grupo é o Vasco, com 30.

O primeiro tempo foi truncado e com poucas chances de gol. O Inter tinha mais posse de bola, mas mostrava dificuldade para arquitetar jogadas e romper a marcação adversária. O Sport, por sua vez, chegava pouco ao ataque, mas levava mais perigo.

Na melhor jogada até o intervalo, Michel Bastos lançou para Matheus Gonçalves, que tocou na saída de Marcelo Lomba. Mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante.

Na segunda etapa, o Inter adotou postura mais incisiva e melhorou principalmente após a entrada de D'Alessandro. Aos 21 minutos, saiu dos pés do argentino o passe na medida para Nico López deslocar o goleiro Magrão, em um chute diagonal, e abrir o placar.

A resposta do Sport foi aos 33 minutos. Gabriel cobrou escanteio de esquerda e o jovem zagueiro Adryelson subiu mais do que a marcação para completar de cabeça e empatar. O gol animou o time da casa, que se lançou ao ataque e buscou a vitória nos minutos finais, enquanto o Inter apostava nos contragolpes. Aos 42, Michel Bastos encontrou Mateus Gonçalves na entrada da área e o atacante completou para o fundo do gol, garantindo a vitória de virada.

Os dois times voltam a campo em 14 de outubro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter recebe o São Paulo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, enquanto o Sport vai à Arena da Baixada, em Curitiba, para enfrentar o Atlético-PR.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 1 INTERNACIONAL

SPORT - Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Adryelson e Sander; Jair, Marcão Silva (Fellipe Bastos), Gabriel (Matheus Peixoto), Marlone (Rafael Marques) e Mateus Gonçalves; Michel Bastos. Técnico: Milton Mendes.

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Klaus e Iago; Rodrigo Dourado, Camilo (Charles) e Patrick; Rossi (DAlessandro), Nico López e William Pottker (Jonatan Álvez). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Nico López, aos 21, Adryelson, aos 33, e Matheus Gonçalves, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Alves, Sander, Jair e Matheus Peixoto (Sport); Fabiano (Internacional).

RENDA - R$ 53.510,00.

PÚBLICO - 9.979 pagantes.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).