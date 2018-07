Sport visita a Chapecoense para terminar rodada fora da zona de rebaixamento

O Sport visita a Chapecoense neste domingo, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), preocupado em terminar a 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O time pernambucano não vive bom momento na competição e vem de duas derrotas seguidas.

Para piorar, no meio da semana o Sport foi eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar sem gols com o Junior Barranquilla, na Colômbia. No jogo de ida, a equipe brasileira perdeu por 2 a 0 no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em resultado que custou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Quem comandará o Sport pelo terceiro jogo consecutivo é o interino Daniel Paulista. Para a partida, ele contará com os retornos de Diego Souza, André, Osvaldo e Wesley, poupados da viagem para a Colômbia.

Em compensação, não terá o lateral-direito Samuel Xavier e o zagueiro Ronaldo Alves, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No lado direito, Daniel Paulista deve improvisar Wesley, já que o outro jogador da posição, Raul Prata, está machucado. Na zaga, Durval deve formar dupla com Oswaldo Henríquez.

O atacante André, artilheiro da equipe no Brasileirão com 11 gols, falou sobre a importância de surpreender a Chapecoense neste domingo. "Já conseguimos algumas vitórias importantes fora de casa e vamos em busca de mais uma. A Chape é forte, mas nós somos também. Vamos respeitá-los, mas sabendo que precisamos e temos condições de trazer um grande resultado", afirmou.