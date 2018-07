Sport visita o América-MG para se garantir livre do rebaixamento no Brasileirão

Na teoria, a missão do Sport não é complicada para se livrar matematicamente do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Precisa de uma vitória neste sábado, às 20 horas, contra o já rebaixado e lanterna América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 37.ª e penúltima rodada.

Na prática, o adversário pode complicar e vir motivado pela "mala branca", um dinheiro que seria oferecido pelo Vitória e pelo Internacional, clubes interessados em um tropeço do Sport, pois disputam também um lugar fora do grupo dos quatro últimos colocados.

"Será um jogo difícil. O América-MG está rebaixado, mas eles também pensam na possibilidade de serem aproveitados em algum outro time da Série A. Isso (mala branca) é assunto extracampo. A gente quer é ir lá e sair com a vitória", comentou o volante Ronaldo.

Em campo, o técnico Daniel Paulista não contará com a presença do atacante Rogério. Com uma lesão abdominal, ele tentou participar dos treinos desta sexta-feira, mas foi vetado pelo departamento médico. O substituto deve ser o atacante Ruiz.