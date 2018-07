Sport visita o Botafogo em busca da quinta vitória consecutiva no Brasileiro

O Sport visita o Botafogo nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, com o objetivo de chegar à quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e, por consequência, assumir a terceira colocação na tabela. O time pernambucano atualmente tem 21 pontos e pode igualar a pontuação do Santos, que tem 24, e ficar à frente da equipe paulista no saldo de gols.

Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem duas baixas. O goleiro Magrão e o atacante Osvaldo foram vetados pelo departamento médico após se lesionarem na vitória sobre a Chapecoense por 3 a 0, na última quinta-feira, na Arena Pernambuco.

Magrão está com um problema muscular na coxa direita, enquanto Osvaldo machucou a panturrilha direita. O titular do gol será Agenor. No ataque, Luxemburgo optou por fazer mistério e não confirmou quem entrará como substituto.

A tendência é Diego Souza volte à equipe como titular depois de ter iniciado no banco o duelo contra a Chapecoense na última quinta, quando entrou na equipe no decorrer do duelo e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0.

Antes disso, o meio-campista havia ficado fora do confronto diante do Coritiba, na última segunda-feira, quando a equipe pernambucana também ganhou por 3 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba. Na ocasião, enquanto ainda era cobiçado pelo Palmeiras como possível reforço do time paulista, ele não esteve presente em campo sob a justificativa de que estava resolvendo problemas particulares.

Já o restante da formação titular deverá ser a mesma da última partida contra a Chapecoense. No entanto, existe a possibilidade de Rogério ganhar uma oportunidade na lateral esquerdo. Com isso, Sander deixaria a equipe.