Sport visita o Coritiba para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão O Sport visita o Coritiba neste domingo, às 11 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, preocupado em não terminar a sétima rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano tem apenas uma vitória na competição e somou cinco pontos em seis rodadas.