Sport visita o Vitória para manter o embalo e se afastar da zona de rebaixamento

O bom momento, com direito a goleada por 5 a 1 sobre a Chapecoense na última rodada, tirou o time pernambucano da zona de rebaixamento. No entanto, ainda não há motivo para comemorações. A equipe ocupa a 16.ª colocação, com os mesmos 12 pontos do Botafogo, que é o 17.º.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira não poderá contar com o volante Rithely, que sofreu uma lesão na coxa direita. A tendência é que entre Ronaldo, que entrou bem na última partida e ainda marcou o quinto gol.

"Se o professor optar por mim, vou dar o meu melhor como sempre venho dando nos treinamentos e nas partidas. Estou muito feliz pelo meu momento e espero poder ajudar o Sport a continuar subindo na classificação", disse o jogador de 22 anos, revelado nas categorias de base.

O volante Serginho, ainda em recuperação de lesão muscular, ficará fora pelo segundo jogo consecutivo. Com isso, Rodrigo Mancha continuará entre os titulares. No ataque, o treinador não confirmou se Edmílson seguirá na equipe ou se optará por Rogério, que estreou na última partida depois de começar o jogo no banco de reservas.