Sport x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Sport e Brasil de Pelotas se enfrentam, nesta segunda-feira, às 20 horas (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sport x Brasil de Pelotas vai ter transmissão ao vivo do canal Premiere e também é possível assistir online ou no aplicativo do canal.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Série B

O Sport briga pela liderança do campeonato e soma 17 pontos, após quatro vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. O Leão vem de três empates consecutivos. Na última rodada, ficou no 1 a 1 com o Cuiabá.

O Brasil de Pelotas ocupa posição intermediária na tabela, com 12 pontos, somados depois de quatro vitórias e seis empates. Na quinta-feira, a equipe gaúcha perdeu em casa para o Paraná por 1 a 0.