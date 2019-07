Sport x Coritiba: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Sport e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Pernambuco. As duas equipes estão empatadas com 22 pontos, mas os paranaenses levam vantagem no saldo de gols e estão na quarta posição. O time pernambucano é o sexto colocado.

Sport x Coritiba terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá transmitir online a partida pelo seu site e aplicativo de celular.

O técnico Guto Ferreira tem três problemas para escalar a equipe: o zagueiro Adryelson, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni e o meia Leandrinho têm problemas físicos. O Sport fez sete jogos em casa nesta Série B, dos quais ganhou três e empatou outros quatro. As duas últimas partidas foram empates, o que levou o técnico Guto Ferreira a pedir desculpas ao torcedor.

Jogadores começam a ir pro gramado para o início do treino. Vai um cafezinho antes? ☕️ pic.twitter.com/rwRlXUFPE2 — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 31, 2019

O Coritiba tem um desfalque importante para a partida desta quinta-feira. O centroavante Rodrigão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em alta, o atacante tem 17 gols em 22 jogos na temporada. Ele é o artilheiro da competição. Rodrigão ainda lidera o quesito de assistências da equipe: quatro na Série B. Igor Jesus será o seu substituto.