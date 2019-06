Sport x CRB: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B do Brasileiro

Na briga para se manter entre os primeiros colocados, Sport e CRB se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de Sport x CRB

Sport x CRB terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere. O jogo também vai passar pelo site e aplicativo dos canais.

O Sport inicia a rodada na quarta colocação, com 12 pontos. Na última rodada, o time pernambucano venceu em casa o Vitória por 3 a 1.

Já o CRB aparece em sétimo, com dez pontos e pode entrar no G-4 com um resultado positivo. No último sábado, a equipe alagoana tropeçou em casa e perdeu por 3 a 1 para o América-MG.