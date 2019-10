Sport x Cuiabá: como ver ao jogo pela Série B

O embalado Sport enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sport x Cuiabá terá transmissão pelo canal Premiere e pelo SporTV.

O Sport inicia a rodada na segunda colocação, com 49 pontos, oito a menos que o líder Bragantino e dois a mais que o Atlético-GO. Já o Cuiabá aparece na 12ª colocação, com 36 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vitória por 3 a 1 e o resultado causou a demissão do técnico Itamar Schulle.

Últimos jogos do Sport (todos pela Série B)

11/10 Sport 2 x 0 São Bento

7/10 CRB 1 x 1 Sport

3/10 Vitória 2 x 2 Sport

28/9 Sport 3 x 1 Operário

24/9 Londrina 1 x 2 Sport

Últimos jogos do Cuiabá (todos pela Série B)

11/10 Cuiabá 1 x 3 Vitória

8/10 Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá

5/10 Cuiabá 0 x 1 Londrina

28/9 Ponte Preta 3 x 0 Cuiabá

21/9 Cuiabá 2 x 0 Oeste