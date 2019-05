Sport x Figueirense: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série B

Em busca da primeira vitória, Sport e Figueirense se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo Sport x Figueirense

O duelo terá a transmissão ao vivo dos canais Premiere e SporTV. Ainda será possível assistir online ao jogo pelos sites e aplicativos Premiere e SporTV Play.

Os dois times entram em campo com apenas dois pontos. Ou seja, só empataram na Série B. o Sport ficou no 1 a 1 com Oeste e Bragantino.

Já o Figueirense irá enfrentar pela primeira vez um time fora de São Paulo. Antes, empatou sem gols com o Guarani e ficou no 2 a 2 com o São Bento.

Depois da partida deste sábado, o Sport volta a campo no domingo que vem, dia 19, para enfrentar fora de casa o América-MG. Já o Figueira volta a campo, após encarar o Sport, na próxima terça-feira, dia 14, quando irá enfrentar o Brasil de Pelotas.

Veja os jogos do final de semana

SÁBADO

Angers x PSG (Francês)

Goiás x Ceará (Brasileirão)

DOMINGO

Liverpool x Wolverhampton (Inglês)

Brighton x Manchester City (Inglês)

Barcelona x Getafe (Espanhol)

Real Sociedad x Real Madrid (Espanhol)

Inter x Cruzeiro (Brasileirão)

Atlético-MG x Palmeiras (Brasileirão)

Athletico-PR x Bahia (Brasileirão)

Santos x Vasco (Brasileirão)

Fortaleza x São Paulo (Brasileirão)

Avaí x CSA (Brasileirão)